В Казачинско-Ленском районе полиция обнаружила браконьеров

Об этом 9 апреля 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Они подозреваются в незаконной охоте на лося в лесу около 6 км дороги Казачинское — Улькан.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами областной службы по охране и использованию животного мира обнаружили останки особи годовалого лося со снятой шкурой. Рядом с местом происшествия находились двое неизвестных, которые попытались скрыться. Одного браконьера удалось задержать. Им оказался 69-летний житель села Казачинское. Личность второго подозреваемого установлена. Им является 40-летний местный житель, его сейчас ищут.