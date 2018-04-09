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10:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Казачинско-Ленском районе полиция обнаружила браконьеров

Одного браконьера поймала полиция в Казачинско-Ленском районе, поиски второго ведутся.

Об этом 9 апреля 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Они подозреваются в незаконной охоте на лося в лесу около 6 км дороги Казачинское — Улькан.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами областной службы по охране и использованию животного мира обнаружили останки особи годовалого лося со снятой шкурой. Рядом с местом происшествия находились двое неизвестных, которые попытались скрыться. Одного браконьера удалось задержать. Им оказался 69-летний житель села Казачинское. Личность второго подозреваемого установлена. Им является 40-летний местный житель, его сейчас ищут.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружьё. По предварительным оценкам, сумма ущерба природе составила около 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

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