В Омске за взрыв газа в Амуре-2 под суд пойдет глава управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Омске прокуратура провела проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме улице 2-й Амурский проезд. Надзорный орган установил, что дом, где произошло ЧП, не был подключён к газоснабжению. Поэтому жильцы использовали газовый баллон, который впоследствии и взорвался.

«Управляющая компания на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по договору в части предоставления соответствующих коммунальных услуг. Договоры с ресурсоснабжающими организациями не заключались», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.