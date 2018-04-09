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09:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На горнолыжном курорте под Мурманском погиб петербуржец

Мужчина сорвался с необорудованного склона.

Источник: Аргументы и факты

На горнолыжном курорте под Мурманском погиб петербуржец.

Об этом сообщили в Следственном комитете в воскресенье, 8 апреля. 41-летний мужчина поднялся на подъемнике и сорвался с необорудованного склона в Хибинах. Его тело обнаружили спасатели. Другие подробности сейчас уточняются.

По данному факту правоохранители начали процессуальную проверку. В Хибинах находится крупнейший горнолыжный центр региона.

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