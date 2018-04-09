На горнолыжном курорте под Мурманском погиб петербуржец
Мужчина сорвался с необорудованного склона.
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Мужчина сорвался с необорудованного склона.
На горнолыжном курорте под Мурманском погиб петербуржец.
Об этом сообщили в Следственном комитете в воскресенье, 8 апреля. 41-летний мужчина поднялся на подъемнике и сорвался с необорудованного склона в Хибинах. Его тело обнаружили спасатели. Другие подробности сейчас уточняются.
По данному факту правоохранители начали процессуальную проверку. В Хибинах находится крупнейший горнолыжный центр региона.
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