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10:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинскому экс-министру Бехтереву попытаются заменить условный срок реальным

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Прокуратура Челябинской области обжалует приговор бывшему министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Челябинской области сочла приговор экс-главе Минсоцотношений региона слишком мягким.

Гособвинитель намерен вновь встретиться с Олегом Бехтеревым и его подельницей Ириной Кем в суде, только на этот раз областном. Ранее Тракторозаводский районный суд приговорил экс-чиновника к шести годам условно.

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Напомним, ему инкриминируют растрату более чем 30 миллионов рублей. Эти средства он при посредничестве бизнес-леди Ирины Кем получил из бюджета методом закупки по завышенным ценам товаров для реабилитации инвалидов у подконтрольных фирм. Бехтерев осужден по части 4 ст. 160 УК РФ.

На оглашение приговора он приходил с вещами, но в колонию его с коллегой так и не отправили. Кем осуждена по части 5 ст. 33, части 4 ст. 160 УК РФ — тоже условно сроком на пять лет.

К этому наказанию лишь добавили штрафы — каждому менее чем на миллион рублей, и конфисковали личные автомобили. Законность данного приговора оспорена стороной обвинения в апелляционном порядке.

«В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения в части изменения первоначальной квалификации действий осужденных и на необоснованную мягкость назначенного наказания. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы, с учетом тяжести совершенных преступлений и причиненного многомиллионного ущерба. Суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем, однако имеющиеся у осужденных заболевания не входят в список заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества», — прокомментировала позицию гособвинения старший помощник прокурор области Наталья Мамаева.

Не согласна прокуратура и с тем доводом, что осужденные способствовали следствию, поскольку по факту их вина была подтверждена множеством доказательств, было проведено множество оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, никто из подсудимых никогда не признавал свою вину в полном объеме. Документы переданы в суд.

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