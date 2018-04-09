В Нижегородской области семья из четырех человек отравилась газом

Источник: РИА Новости

Седьмого апреля в ночное время в квартире дома села Мурзицы Кулебакского района обнаружен без признаков жизни 35-летний мужчина.

«По предварительным данным, 6 апреля 2018 года поздним вечером в квартире находились 27-летняя женщина, ее муж и двое детей в возрасте 5 лет и 2 месяца. Неожиданно старший ребенок потерял сознание. Женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь. Медики, не сумев попасть в квартиру, вызвали сотрудников экстренных служб. При вскрытии, в квартире обнаружен хозяин без признаков жизни», — говорится в сообщении регионального СК.

Врачам удалось спасти женщину и двоих малолетних детей. В настоящее время дети находятся в районной больнице, угроза их жизни миновала.

При осмотре тела погибшего мужчины следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.