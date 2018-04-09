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15:11 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани мошенник звонил людям от имени полицейских

Злоумышленник представлялся сотрудником полиции и сообщал пострадавшим о том, что их родственники совершили преступление.

Источник: Кубань 24

В дежурную часть полиции по Гулькевичскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков. Звонивший потребовал деньги за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. Пострадавшая перевела на банковский счет злоумышленника около 150 тыс. рублей, после чего он перестал выходить на связь.

Личность предполагаемого преступника установили, им оказался ранее судимый 28-летний житель Краснодара, его задержали по месту жительства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина причастен к еще двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб составил более 280 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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