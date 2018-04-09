На Кубани мошенник звонил людям от имени полицейских

В дежурную часть полиции по Гулькевичскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сына задержали за незаконный оборот наркотиков. Звонивший потребовал деньги за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. Пострадавшая перевела на банковский счет злоумышленника около 150 тыс. рублей, после чего он перестал выходить на связь.