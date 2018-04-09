Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы

Возгорание произошло в балконом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина.

«На пожаре пострадал и был спасен один человек — доставлен в Белогорскую ЦРБ с диагнозом — отравление угарным газом. Эвакуировано 10 человек из соседних квартир», — сообщили в МЧС.