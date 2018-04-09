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12:42 (мск), источник: РИА Крым

Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Белогорске произошел пожар в пятиэтажке, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Возгорание произошло в балконом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина.

«На пожаре пострадал и был спасен один человек — доставлен в Белогорскую ЦРБ с диагнозом — отравление угарным газом. Эвакуировано 10 человек из соседних квартир», — сообщили в МЧС.

Огнем уничтожен оконно-дверной блок и личные вещи на площади 5 кв м. Причины возгорания выясняют эксперты.

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