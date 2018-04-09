Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Белогорске произошел пожар в пятиэтажке, пострадал один человек. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Белогорске произошел пожар в пятиэтажке, пострадал один человек. Об этом сообщили в
Возгорание произошло в балконом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина.
«На пожаре пострадал и был спасен один человек — доставлен в Белогорскую ЦРБ с диагнозом — отравление угарным газом. Эвакуировано 10 человек из соседних квартир», — сообщили в МЧС.
Огнем уничтожен
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