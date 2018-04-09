В Волгограде женщину будут судить за создание фиктивной фирмы

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в сентябре 2016 года обвиняемая попросила знакомую за пять тысяч рублей оформить на себя общество с ограниченной ответственностью «Демос». В дальнейшем были подготовлены необходимые документы, после чего юридическое лицо зарегистрировано в органах налоговой службы.