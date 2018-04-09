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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде женщину будут судить за создание фиктивной фирмы

53-летняя жительница Волгограда предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в сентябре 2016 года обвиняемая попросила знакомую за пять тысяч рублей оформить на себя общество с ограниченной ответственностью «Демос». В дальнейшем были подготовлены необходимые документы, после чего юридическое лицо зарегистрировано в органах налоговой службы.

При этом директор даже не предполагала, что фирма будет существовать только на бумаге.

Позже сведения о лжефирме обвиняемая передала людям, занимающихся нелегальной минимизацией налогообложения.

Вину в инкриминируемом деянии женщина признала в полном объеме.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу мировым судьей судебного участка № 84 Волгоградской области. Женщине грозит до трех лет колонии.

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