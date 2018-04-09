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11:17 (мск), источник: РИА Крым

Под Симферополем сгорел двухэтажный дом с мансардой

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Пожар в жилом двухэтажном доме произошел в селе Пионерское Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

Возгорание произошло накануне вечером на улице Гиппократа. Как выяснили прибывшие на место спасатели, горел двухэтажный жилой дом с мансардой.

«Огнем уничтожена кровля с мансардой, частично второй этаж. Повреждена внутренняя отделка, мебель, вещи. Спасен 65-летний хозяин дома», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 150 кв м. Причины выясняют эксперты.

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