Под Симферополем сгорел двухэтажный дом с мансардой
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Пожар в жилом двухэтажном доме произошел в селе Пионерское Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Пожар в жилом двухэтажном доме произошел в селе Пионерское Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Возгорание произошло накануне вечером на улице Гиппократа. Как выяснили прибывшие на место спасатели, горел двухэтажный жилой дом с мансардой.
«Огнем уничтожена кровля с мансардой, частично второй этаж. Повреждена внутренняя отделка, мебель, вещи. Спасен 65-летний хозяин дома», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 150 кв м. Причины выясняют эксперты.
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