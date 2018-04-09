Пробы воздуха в школе на Урале, откуда были госпитализированы дети, в норме

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 6 апреля из школы в Нагайбакском районе были госпитализированы 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье «халатность». Следствие в понедельник утром сообщало, что в лечебном учреждении остаются четверо детей.

Кроме того, прокурора региона организовала проверку обстоятельств массового заболевания учащихся Арсинской средней общеобразовательной школы.

«По нашим данным, в пятницу, 6 апреля, из школы были госпитализированы с ухудшением самочувствия 10 школьников и два педагога. Им была оказана необходимая помощь. Специалистами были взяты пробы воздуха, в том числе из помещений школы, а также из подвала. В настоящее время результаты готовы — пробы соответствуют всем нормативам», — сказал Савченко.

Он уточнил, что также были взяты пробы воды, результаты исследования которых будут готовы ориентировочно к 11 апреля.

Также министр пояснил, что в настоящее время школьники и педагоги проходят амбулаторное лечение.