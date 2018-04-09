Жителя Челябинской области осудили за ДТП, в котором погиб водитель скорой
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам
По данным прокуратуры, ДТП произошло 25 июня 2017 года на автодороге «Южноуральск — Магнитогорск». Водитель
«Судом обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в
Он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», поясняет прокуратура.
Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 650 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 185 тысяч рублей в счет причиненного материального ущерба, уточняется в сообщении.
Кроме того, осужденным добровольно до вынесения приговора возмещено потерпевшим около 140 тысяч рублей, добавил
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