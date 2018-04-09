Жителя Челябинской области осудили за ДТП, в котором погиб водитель скорой

Источник: РИА Новости

По данным прокуратуры, ДТП произошло 25 июня 2017 года на автодороге «Южноуральск — Магнитогорск». Водитель Mercedes-Benz ехал по ней со скоростью более 150 километров в час. Обогнав машину скорой помощи, он, не успевая закончить маневр, вернулся на полосу своего движения, где столкнулся с машиной «скорой». Оба автомобиля вылетели на обочину, где иномарка загорелась, а «скорая» распалась на части. Водитель медицинского автомобиля скончался на следующий день в больнице.

«Судом обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», поясняет прокуратура.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 650 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 185 тысяч рублей в счет причиненного материального ущерба, уточняется в сообщении.