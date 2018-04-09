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11:13 (мск), источник: Интерфакс

Причину массового ухудшения самочувствия учеников поселковой школы выясняют в Челябинской области

9 апреля. Interfax-Russia.ru — Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с массовой госпитализацией учеников поселковой школы в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, утром в пятницу с жалобами на ухудшение самочувствия были госпитализированы 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

«В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания», — говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования проводятся исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школе. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, отмечает пресс-служба.

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В свою очередь прокурор района Борис Васильев уточнил агентству «Интерфакс-Урал, что изначально медики предполагали отравление.

«Дети почувствовали себя плохо на утренней школьной линейке. Двое ребят потеряли сознание, в течение дня на ухудшение самочувствия пожаловалось еще несколько школьников. Всего в пятницу с признаками отравления было госпитализировано 11 человек в возрасте от 7 до 16 лет», — сказал прокурор.

В связи с этим прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, на утро понедельника врачи не подтверждают отравление. «Это точно не пищевое отравление. Роспотребнадзор взял пробы воды и воздуха в помещениях школы. Ждем результат, что могло послужить причиной. Дети себя чувствуют лучше, тяжелых случаев нет», — отметил Б. Васильев.

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