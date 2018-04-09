Причину массового ухудшения самочувствия учеников поселковой школы выясняют в Челябинской области
9 апреля.
9 апреля.
По данным ведомства, утром в пятницу с жалобами на ухудшение самочувствия были госпитализированы 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.
«В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания», — говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования проводятся исследования соблюдения
В свою очередь прокурор района Борис Васильев уточнил агентству «Интерфакс-Урал, что изначально медики предполагали отравление.
«Дети почувствовали себя плохо на утренней школьной линейке. Двое ребят потеряли сознание, в течение дня на ухудшение самочувствия пожаловалось еще несколько школьников. Всего в пятницу с признаками отравления было госпитализировано 11 человек в возрасте от 7 до 16 лет», — сказал прокурор.
В связи с этим прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, на утро понедельника врачи не подтверждают отравление. «Это точно не пищевое отравление. Роспотребнадзор взял пробы воды и воздуха в помещениях школы. Ждем результат, что могло послужить причиной. Дети себя чувствуют лучше, тяжелых случаев нет», — отметил Б. Васильев.
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