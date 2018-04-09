В Павловске при пожаре погибла 83-летняя пенсионерка

Пенсионерка — 83-летняя женщина — погибла в частном доме на улице Советской в Павловске в пятницу, 6 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам Денис Андраханов в понедельник, 9 апреля.

Сообщение о возгорании поступило в 5:20. На место ЧП выехали два отделений ПСЧ-48 и дознаватель отдела надзорной деятельности. Тело пенсионерки на полу нашли спасатели. От огня пострадала одна из комнат.