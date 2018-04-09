В Павловске при пожаре погибла 83-летняя пенсионерка
ЧП случилось на улице Советской.
ЧП случилось на улице Советской.
Пенсионерка — 83-летняя женщина — погибла в частном доме на улице Советской в Павловске в пятницу, 6 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам Денис Андраханов в понедельник, 9 апреля.
Сообщение о возгорании поступило в 5:20. На место ЧП выехали два отделений ПСЧ-48 и дознаватель отдела надзорной деятельности. Тело пенсионерки на полу нашли спасатели. От огня пострадала одна из комнат.
— Ведется проверка, устанавливаются причины возгорания. По этому же адресу сгорел сарай площадью 28 м кв. м ночью 3 апреля, — рассказал Денис Андраханов.
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