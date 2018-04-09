Воронежские бутлегеры нанесли производителю алкоголя ущерб в 4,7 млн рублей
Шестерых горожан задержали еще в январе 2018 года.
Шестерых горожан задержали еще в январе 2018 года.
Полиция оценила ущерб, нанесенный производителю крепкого алкоголя в результате деятельности банды бутлегеров из Воронежской области. Он составил 4,67 млн рублей, сообщили в
В отношении членов банды возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Шестерых воронежцев в возрасте от 28 до 59 лет, торговавших поддельным ромом, коньяком и водкой, задержали еще в январе 2018 года. Тогда полиция возбудила два уголовных дела по п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством), предусматривающих до 6 лет лишения свободы.
При задержании у горожан нашли 2,5 тыс. л готового алкоголя и 10 тыс. л спиртосодержащей продукции. Они изготавливали алкоголь на складе в Воронеже. Лицензии и других разрешительных документов у торговцев не было. При изготовлении и продаже алкоголя «предприниматели» использовали чужую торговую марку. При обыске у бутлегеров нашли оборудование по изготовлению и розливу алкоголя в бутылки, стеклянную тару, а также пробки.
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношения Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по горячей линии 8 800 700 92 84.
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