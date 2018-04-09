За последние сутки в Молдове сгорело более 70 гектаров растительности
Более 70 гектаров растительности сгорели за последние сутки. Спасатели локализовали 28 очагов возгорания в разных районах страны.
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Более 70 гектаров растительности сгорели за последние сутки. Спасатели локализовали 28 очагов возгорания в разных районах страны.
Самый крупный пожар произошёл в селе Кобыльня Шолданештского района. Там пламя охватило свыше 20 гектаров земли. Ещё пять гектаров сгорели в Унгенах. А в селе Сипотены Каларашского района огонь уничтожил четыре гектара.
Вмешательство спасателей понадобилась также в Чимишлии, Кагуле и Кишинёве.
Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций призывает граждан не разводить огонь на полях и в лесополосе.
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