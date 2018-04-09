За последние сутки в Молдове сгорело более 70 гектаров растительности

Самый крупный пожар произошёл в селе Кобыльня Шолданештского района. Там пламя охватило свыше 20 гектаров земли. Ещё пять гектаров сгорели в Унгенах. А в селе Сипотены Каларашского района огонь уничтожил четыре гектара.