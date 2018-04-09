Добровольцы и полиция четвёртый день ищут пропавшего в лесу омича
Добровольцы, полиция и сотрудники специальных служб уже четвёртый день ищут пропавшего в лесу омича.
Добровольцы, полиция и сотрудники специальных служб уже четвёртый день ищут пропавшего в лесу омича.
Как сообщили в полиции, 27-летний Андрей Сентюрин ещё 4 апреля уехал на поиски работы в район посёлка Карьер.
Предположительно, во время встречи молодой человек поссорился со своим знакомым, с которым должен был договориться о трудоустройстве. После этого омич решил вернуться домой пешком, но пошёл не по Черлакскому тракту, а через поля.
Вероятно, в
Андрей Сентюрин был одет в тёмный пуховик, тёмную шапку и спортивные штаны. Также молодой человек был в очках в чёрной оправе — по этим приметам его ищут в ближайших населённых пунктах.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.