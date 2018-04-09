Добровольцы и полиция четвёртый день ищут пропавшего в лесу омича

Как сообщили в полиции, 27-летний Андрей Сентюрин ещё 4 апреля уехал на поиски работы в район посёлка Карьер.

Предположительно, во время встречи молодой человек поссорился со своим знакомым, с которым должен был договориться о трудоустройстве. После этого омич решил вернуться домой пешком, но пошёл не по Черлакскому тракту, а через поля.

Вероятно, в какой-то момент он зашёл в лес и заблудился. С просьбой о помощи в полицию обратились родственники Андрея. Молодой человек звонил им и сказал, что потерялся, промок и чтобы согреться, разводит костёр. Затем он сообщил, что больше не может передвигаться. Четвёртый день парня ищут сотрудники полиции, спасатели и волонтёры — прочёсывают территорию Усть — Заостровки и ближайших деревень.