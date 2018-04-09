В Татарстане затопило один из мостов
В Буинском районе Татарстана частично затопило автомобильный мост через Свиягу, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Буинском районе Татарстана частично затопило автомобильный мост через Свиягу, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о затоплении поступило в понедельник в 9 часов, мост расположен между поселениями
— Угрозы подтопления населенным пунктам
При этом поселение
Ранее сообщалось, что в Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.
В Казани уже подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек. Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов.
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