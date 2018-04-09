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11:55 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане затопило один из мостов

В Буинском районе Татарстана частично затопило автомобильный мост через Свиягу, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о затоплении поступило в понедельник в 9 часов, мост расположен между поселениями Черки-Кильдуразы и Черки-Бибкеево.

 — Угрозы подтопления населенным пунктам Черки-Кильдуразы (расстояние до моста 3 км) и Черки-Бибкеево (расстояние до моста 5 км) нет, — сообщили в МЧС.

При этом поселение Черки-Бибкеево в результате подтопления моста может оказаться отрезан от основной дороги, для этого необходимо воспользоваться объездной дорогой через Черки-Дюртели (25 километров).

Ранее сообщалось, что в Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

В Казани уже подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек. Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов.

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