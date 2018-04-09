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11:23 (мск), источник: Водитель Петербурга

Водитель на скорости разбил старый Mercedes об автобус в Петербурге

Дорожная авария с участием автобуса и старой легковушки произошла в Петербурге утром 9 апреля. В общественном транспорте никто не пострадал.

ДТП произошло на пересечении Звездной улицы и проспекта Космонавтов — Mercedes на полном ходу врезался в автобус, рассказали участники портала «Мегаполис». Столкновение произошло в тот момент, когда водитель автобуса остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свидетели уверены, что водитель «Мерседеса» находился в неадекватном состоянии: «Он в полном ауте был, еще и на тротуар чуть не вылетел, благо автобус остановил», — говорит Дмитрий.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в Пассажиравтотрансе, столкновение произошло около 09:55. Иномарка врезалась в автобус маршрута 36. Пострадавших в автобусе нет.

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