Водитель на скорости разбил старый Mercedes об автобус в Петербурге

ДТП произошло на пересечении Звездной улицы и проспекта Космонавтов — Mercedes на полном ходу врезался в автобус, рассказали участники портала «Мегаполис». Столкновение произошло в тот момент, когда водитель автобуса остановился, чтобы пропустить пешеходов.

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Свидетели уверены, что водитель «Мерседеса» находился в неадекватном состоянии: «Он в полном ауте был, еще и на тротуар чуть не вылетел, благо автобус остановил», — говорит Дмитрий.