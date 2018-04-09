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12:42 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму прооперированы пострадавшие в ДТП с поездом и маршруткой

Трое из семерых пострадавших в ДТП с участием электрички и маршрутного автобуса на севере Крыма прооперированы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Двое пострадавших находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, в ДТП, случившемся 8 апреля на регулируемом железнодорожном переезде ветки Армянск — Красноперекопск, погибли пять человек. Среди погибших были четверо пассажиров и водитель микроавтобуса. Семеро пассажиров пострадали. Двое сразу были направлены в реанимацию, еще четверо смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Еще один пассажир отказался от обследования.

ДТП произошло примерно в 11.45 МСК. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигавшийся по маршруту Армянск — Севастополь столкнулся с электропоездом. В результате аварии никто из пассажиров электрички не пострадал, поезд не сошел с рельсов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Следователи устанавливают причины происшествия.

Всего в Крыму 114 железнодорожный переездов, большинство из которых не регулируемые. По зимнему расписанию в Крыму ежедневно работают семь пар электропоездов.

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