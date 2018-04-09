В Крыму прооперированы пострадавшие в ДТП с поездом и маршруткой

Двое пострадавших находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, в ДТП, случившемся 8 апреля на регулируемом железнодорожном переезде ветки Армянск — Красноперекопск, погибли пять человек. Среди погибших были четверо пассажиров и водитель микроавтобуса. Семеро пассажиров пострадали. Двое сразу были направлены в реанимацию, еще четверо смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Еще один пассажир отказался от обследования.

ДТП произошло примерно в 11.45 МСК. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигавшийся по маршруту Армянск — Севастополь столкнулся с электропоездом. В результате аварии никто из пассажиров электрички не пострадал, поезд не сошел с рельсов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Следователи устанавливают причины происшествия.