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11:23 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский краевой суд объявил перерыв в обсуждении вердикта по делу «кировской банды»

Присяжные вынесут вердикт по делу так называемый «кировской банды», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, не ранее следующего дня, в обсуждении объявлен перерыв до утра вторника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Источник: Вести Приморье

Присяжные попросили у судьи разъяснения по поводу одного из пунктов вопросного листа.

«Я не могу дать разъяснений, этот вопрос находится в вашей компетенции», — ответил судья.

Присяжные попросили перерыв до 9.00 10 апреля.

Как сообщалось, присяжные по делу в понедельник удалились в совещательную комнату для обсуждения вердикта.

Председательствующий в процессе судья передал присяжным согласованный сторонами вопросный лист, который включает 20 вопросов.

Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

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