Приморский краевой суд объявил перерыв в обсуждении вердикта по делу «кировской банды»
Присяжные вынесут вердикт по делу так называемый «кировской банды», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, не ранее следующего дня, в обсуждении объявлен перерыв до утра вторника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
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