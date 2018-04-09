Приморский краевой суд объявил перерыв в обсуждении вердикта по делу «кировской банды»

Присяжные вынесут вердикт по делу так называемый «кировской банды», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, не ранее следующего дня, в обсуждении объявлен перерыв до утра вторника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».