Приморский солдат жестоко ошибся в выборе партнерши на ночь
В полицию Владивостока с просьбой о помощи обратился житель Первореченского района города, ставший жертвой воровки, сообщает корреспондент DEITA. RU.
В полицию Владивостока с просьбой о помощи обратился житель Первореченского района города, ставший жертвой воровки, сообщает корреспондент DEITA. RU.
Молодой человек, который является военнослужащим по контракту, сообщил, что на улице познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой.
В ходе распития спиртного военный уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что его новая подруга уже ушла, а из квартиры пропали 25 тысяч рублей и смартфон.
Потерпевший понял, что девушка его обворовала, поэтому позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Парень описал приметы новой знакомой и попросил привлечь ее к ответственности.
По факту кражи проводится проверка. Личность подозреваемой в преступлении устанавливается.
Игорь Бегунов.
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