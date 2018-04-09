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11:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский солдат жестоко ошибся в выборе партнерши на ночь

В полицию Владивостока с просьбой о помощи обратился житель Первореченского района города, ставший жертвой воровки, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Молодой человек, который является военнослужащим по контракту, сообщил, что на улице познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой.

В ходе распития спиртного военный уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что его новая подруга уже ушла, а из квартиры пропали 25 тысяч рублей и смартфон.

Потерпевший понял, что девушка его обворовала, поэтому позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Парень описал приметы новой знакомой и попросил привлечь ее к ответственности.

По факту кражи проводится проверка. Личность подозреваемой в преступлении устанавливается.

Игорь Бегунов.

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