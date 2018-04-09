Названа причина смерти искитимского депутата
Следственный комитет возбуждал дело по статье «Убийство», но в итоге преступления не нашли.
Следственный комитет возбуждал дело по статье «Убийство», но в итоге преступления не нашли.
Следственный комитет не нашел события преступления в смерти Владимира Шевцова. Напомним, тело искитимского депутата было обнаружено 3 февраля 2017 года в Заельцовском парке Новосибирска.
В СКР тогда сообщили, что в области сердца у Шевцова — ножевое ранение, орудие преступления нашли рядом. В органах возбудили дело по статье «Убийство», но затем его прекратили. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Николай Архипов, сотрудник областной прокуратуры, надзирающий за процессуальной деятельностью органов СКР.
— Обстоятельства смерти депутата подробно поверялись. Экспертным путем была проверена возможность причинения смерти депутата иными лицами. Возникла версия о том, что не исключено самоубийство, и следователь пришел к выводу, что, действительно, имело место самоубийство, — сказал в эфире Николай Витальевич.
Напомним, Шевцова нашли мертвым в тот период, когда сам он был в статусе обвиняемого по уголовному делу. Его судили за экономическое преступление.
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