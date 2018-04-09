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11:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Банду инсценировщиков ДТП задержали в Челябинской области

На Южном Урале задержали участников ОПГ, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования. Участники банды устраивали фиктивные ДТП и получали выплаты страховых компаний, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на прес-сслужбу регионального Главка МВД.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии. Правоохранители провели обыски в квартирах и частных домах подозреваемых в Челябинске, Копейске и Кунашакском районе.

«В ходе проведенных мероприятий изъято четыре автомобиля, один из которых иностранного производства, принимавших участие в ДТП, а также документация по фиктивным страховым случаям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По предварительной информации, мошенники инсценировали аварии на протяжении 2016 — 2017 годов. По одной из схем, автомобили за вознаграждение оформлялись на подставных лиц. Они получали страховые выплаты и передавали деньги инициаторам фиктивных ДТП. Ущерб для четырех страховых компаний составил более 1 млн рублей.

Двое — 58-ми и 38-летний участники ОПГ заключены под стражу. Им и другим членам преступного сообщества грозит до шести лет заключения.

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