Хабаровские тигры-людоеды отправятся за решётку
Правда, один из них невиновен.
Правда, один из них невиновен.
Рабочая группа при министерстве природных ресурсов Хабаровского края рекомендует не выпускать на волю заподозренных в людоедстве двух тигров, которые с конца прошлого года содержатся в центре реабилитации диких животных «Утёс» в селе Кутузовка. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства регионального МПР Юрий Колпак.
— Члены рабочей группы, изучив материалы по поведению отловленных тигров, дали рекомендацию поместить обоих хищников в зоопарки, — добавил Юрий Колпак. — Экспертиза, при помощи которой мы надеялись определить, кто из двух тигров причастен к нападению на человека, не дала результатов. Поэтому рисковать не имеет смысла. Ведь один из них уже попробовал мясо человека на зуб. Не исключено, что он вновь начнёт охотиться на людей. Однако в любом случае окончательное решение судьбы этих животных примет федеральный Росприроднадзор. Своё заключение мы туда уже отправили.
Агентство ранее писало, что экспертиза ДНК, которую в Москве проводили примерно три месяца, не позволила сделать однозначный вывод о том, кто именно из двух пойманных тигров осенью 2017 года напал и частично съел сборщика шишек из села Бойцово в Бикинском районе Хабаровского края. Собранных на месте ЧП биологических материалов оказалось недостаточно для определения виновника трагедии. Если Росприроднадзор согласится с выводами хабаровских специалистов, то остаток жизни в неволе вынужден будет провести и сам людоед, и другой хищник, которого лишь заподозрили в пристрастии к человечине.
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