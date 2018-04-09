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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Генпрокуратура заподозрила власти Великобритании в смерти Березовского

Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что властям Великобритании была выгодна смерть предпринимателя Бориса Березовского. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» со специального брифинга в Генпрокуратуре РФ.

Источник: AP 2018

«Как только Березовский собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не выезжал в РФ, не разглашал те закрытые факты, которыми он обладал? Я думаю, это очевидно. В первую очередь, это выгодно британским властям», — заявил господин Карапетян.

Напомним, Борис Березовский был обнаружен мертвым в своем доме 23 марта 2013 года. Результаты вскрытия не обнаружили следов насильственной смерти: в докладе полиции указывается, что наиболее вероятной версией смерти господина Березовского стало самоубийство.

Роман Дорофеев

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