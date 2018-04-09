Генпрокуратура заподозрила власти Великобритании в смерти Березовского
Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил, что властям Великобритании была выгодна смерть предпринимателя Бориса Березовского. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» со специального брифинга в Генпрокуратуре РФ.
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