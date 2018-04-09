Генпрокуратура заподозрила власти Великобритании в смерти Березовского

«Как только Березовский собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не выезжал в РФ, не разглашал те закрытые факты, которыми он обладал? Я думаю, это очевидно. В первую очередь, это выгодно британским властям», — заявил господин Карапетян.