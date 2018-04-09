Полиция выясняет, кто на Пасху закидал мэрию яйцами
В Калининграде полиция проводит доследственную проверку по случаю инцидента, в результате которого горадминистрацию закидали яйцами.
В Калининграде полиция проводит доследственную проверку по случаю инцидента, в результате которого горадминистрацию закидали яйцами.
Об этом в понедельник, 9 апреля, «Новому Калининграду» сообщили в
«Сообщение было зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили в
В
8 апреля на Пасху неизвестные закидали вход в здание администрации сырыми яйцами.
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