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13:22 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция выясняет, кто на Пасху закидал мэрию яйцами

В Калининграде полиция проводит доследственную проверку по случаю инцидента, в результате которого горадминистрацию закидали яйцами.

Источник: Новый Калининград

Об этом в понедельник, 9 апреля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сообщение было зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе мэрии при этом сообщили, что предполагаемый злоумышленник, скорее всего, попал на камеры видеонаблюдения.

8 апреля на Пасху неизвестные закидали вход в здание администрации сырыми яйцами.

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