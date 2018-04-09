В Стерлитамаке задержали серийного поджигателя подъездов
Возбуждены уголовные дела.
Возбуждены уголовные дела.
Полицейские Стерлитамака задержали подозреваемого в поджоге электрощитов в подъездах, сообщает
К правоохранителям обратились возмущённые местные жители с жалобами на возгорания электрощитов в подъездах нескольких домов.
Оперативники задержали подозреваемого в преступлении — 29-летнего стерлитамаковца. Мужчина рассказал, что поджигал приборы пьяным, но зачем именно — объяснить не может.
Сейчас поджигатель находится под стражей. Решается вопрос о назначении медэкспертизы в отношении хулигана.
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