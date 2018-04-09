В Тихорецком районе депутаты сообщили о незаконных премиях сельского главы
Депутаты совета Алексеевского сельского поселения сообщили в прокуратуру о том, что глава поселения нарушил бюджетное законодательство.
Депутаты совета Алексеевского сельского поселения сообщили в прокуратуру о том, что глава поселения нарушил бюджетное законодательство.
Прокуратура по этому факту провела проверку и установила, что на основании распоряжений администрации сельского поселения его главе за 2015 год и 2016 год выплатили премии в размере 470 тыс. рублей и внесли в связи с этим изменения в сельский бюджет.
Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к главе и к совету депутатов о признании выплат незаконными. Тихорецкий районный суд иск удовлетворил, сообщили
Чиновник обжаловал судебное постановление, судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда, согласившись с заявленными прокурором требованиями, решение районного суда оставила без изменения. Оно вступило в силу.
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