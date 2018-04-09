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12:41 (мск), источник: Кубань 24

В Тихорецком районе депутаты сообщили о незаконных премиях сельского главы

Депутаты совета Алексеевского сельского поселения сообщили в прокуратуру о том, что глава поселения нарушил бюджетное законодательство.

Прокуратура по этому факту провела проверку и установила, что на основании распоряжений администрации сельского поселения его главе за 2015 год и 2016 год выплатили премии в размере 470 тыс. рублей и внесли в связи с этим изменения в сельский бюджет.

Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к главе и к совету депутатов о признании выплат незаконными. Тихорецкий районный суд иск удовлетворил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновник обжаловал судебное постановление, судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда, согласившись с заявленными прокурором требованиями, решение районного суда оставила без изменения. Оно вступило в силу.

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