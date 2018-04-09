Убийство военного в Талдыкоргане прокомментировал министр обороны РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр обороны РК Сакен Жасузаков прокомментировал убийство военнослужащим своего начальника в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр обороны РК Сакен Жасузаков прокомментировал убийство военнослужащим своего начальника в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Произошло чрезвычайное происшествие. Подчиненный, заместитель начальника департамента произвел выстрел в своего начальника — межличностные отношения. Хотя эти два начальника до этого вместе служили, вместе работали, даже дружили, будем говорить. Но в определенный момент
По словам С. Жасузакова, инцидент стал для него полной неожиданностью.
«Мы сейчас предпринимаем меры, чтобы военные комиссариаты ежеквартально проверяли региональные командующие, вплоть до строевого строя,
Жасузаков также поделился своим мнением по поводу причины, побудившей стрелявшего пойти на такой шаг.
«Видно,
Напомним, в Талдыкоргане военнослужащий застрелил своего сослуживца.
Позже в Министерстве обороны сообщили, что погибший занимал должность главы департамента по делам обороны Алматинской области.
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