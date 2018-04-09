Убийство военного в Талдыкоргане прокомментировал министр обороны РК

Источник: Kazinform

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«Произошло чрезвычайное происшествие. Подчиненный, заместитель начальника департамента произвел выстрел в своего начальника — межличностные отношения. Хотя эти два начальника до этого вместе служили, вместе работали, даже дружили, будем говорить. Но в определенный момент что-то привело к морально-психологическому срыву у этого подчиненного. Естественно, думаю, что органы разберутся, в чем причина, но это, конечно, очень плохой и печальный факт», — сказал он в кулуарах Мажилиса.

По словам С. Жасузакова, инцидент стал для него полной неожиданностью.

«Мы сейчас предпринимаем меры, чтобы военные комиссариаты ежеквартально проверяли региональные командующие, вплоть до строевого строя, военно-воспитательной подготовки. Меры мы принимаем, для нас это тоже было неожиданностью, откровенно говоря», — признался министр.

Жасузаков также поделился своим мнением по поводу причины, побудившей стрелявшего пойти на такой шаг.

«Видно, какие-то моменты были внутренние — ну вы понимаете, начальник и подчиненный. Как раз идет призыв, он очень напряженный. Этот товарищ отвечал за призыв, естественно, каждый день идут команды, напряг. Может, у него действительно были соответствующие ситуации. Не хочется плохо говорить о погибшем, но возможно он как начальник предъявлял завышенные требования, которые не выдержал его подчиненный», — отметил он.

Напомним, в Талдыкоргане военнослужащий застрелил своего сослуживца.