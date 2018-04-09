Батутный центр в Новосибирске оштрафовали на 300 тысяч из-за сломанной ноги ребенка

Напомним, в августе 2017 года 10-летняя девочка скатывалась с горки-батута, расположенного у одного из торговых центров на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска. Ребенок сломал бедренную кость и был госпитализирован. Прокуратура начал проверку и выяснила, что оператором аттракциона была 18-летняя девушка, которая не имела специальных знаний о технике безопасности. Она также не обладала достаточным практическим опытом по эксплуатации батута.