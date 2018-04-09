Батутный центр в Новосибирске оштрафовали на 300 тысяч из-за сломанной ноги ребенка
Оператором на аттракционе работала 18-летняя девушка без специальных знаний о безопасности, рассказали в прокуратуре.
Оператором на аттракционе работала 18-летняя девушка без специальных знаний о безопасности, рассказали в прокуратуре.
Батутный центр в Новосибирске оштрафовали на 300 тысяч
Напомним, в августе 2017 года 10-летняя девочка скатывалась с
«В ходе прокурорской проверки владелец и эксплуатант (общество в одном лице)
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов).
Арбитражный суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей.
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