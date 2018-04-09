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12:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Батутный центр в Новосибирске оштрафовали на 300 тысяч из-за сломанной ноги ребенка

Оператором на аттракционе работала 18-летняя девушка без специальных знаний о безопасности, рассказали в прокуратуре.

Батутный центр в Новосибирске оштрафовали на 300 тысяч из-за сломанной ноги ребенка, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Напомним, в августе 2017 года 10-летняя девочка скатывалась с горки-батута, расположенного у одного из торговых центров на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска. Ребенок сломал бедренную кость и был госпитализирован. Прокуратура начал проверку и выяснила, что оператором аттракциона была 18-летняя девушка, которая не имела специальных знаний о технике безопасности. Она также не обладала достаточным практическим опытом по эксплуатации батута.

«В ходе прокурорской проверки владелец и эксплуатант (общество в одном лице) горки-батута в нарушение установленных ГОСТом требований не представил журнал учета эксплуатации надувного аттракциона», — рассказали в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов).

Арбитражный суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей.

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