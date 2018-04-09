В Ростове поймали похитителей велосипедов
Жители многоэтажных домов в Западном жилом массиве
Жители многоэтажных домов в Западном жилом массиве
По данным
Подозреваемых задержали по горячим следам. Как сообщают полицейские, ими оказались два 23-летний молодых ростовчанина, при этом неработающих. Украденный двухколесный транспорт они сдали в ломбард.
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