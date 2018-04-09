При столкновении «Мерседеса» и «Газели» в Казани пострадали три человека

За минувшие выходные (7 и 8 апреля) 1072 водителя и 258 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. 95 — за непристегнутые ремни безопасности; 67 — за не предоставление преимущества в движении пешеходам; 8 — за нарушение правил перевозки людей, в том числе 7 — за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. 14 автомобилистов задержаны за пьянку за рулем.