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12:54 (мск), источник: Prokazan.ru

В центре Казани сняли на видео массовую драку

В центре Казани на улице Пушкина в минувшие выходные произошла массовая драка, видеозапись появилась в соцсетях.

Около семи человек начали потасовку прямо на проезжей части, один из очевидцев снял ее на камеру сотового телефона.

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