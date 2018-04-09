В центре Казани сняли на видео массовую драку
В центре Казани на улице Пушкина в минувшие выходные произошла массовая драка, видеозапись появилась в соцсетях.
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В центре Казани на улице Пушкина в минувшие выходные произошла массовая драка, видеозапись появилась в соцсетях.
Около семи человек начали потасовку прямо на проезжей части, один из очевидцев снял ее на камеру сотового телефона.
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