Калининградец отдал больше 400 тысяч рублей, чтобы выручить сына
Лишь потом мужчина узнал, что стал жертвой телефонных мошенников.
Лишь потом мужчина узнал, что стал жертвой телефонных мошенников.
Когда 73-летнему жителю Калининграда позвонили и сообщили, что сын пенсионера стал виновником серьезного ДТП и чтобы решить проблему, нужны деньги, горожанин не колебался ни секунды. И передал прибывшему незнакомцу все свои сбережения — 369 тысяч рублей в виде сертификата на предъявителя и еще 55 тысяч рублей наличными.
И только спустя время, калининградец додумался связаться с сыном, чтобы узнать, как все прошло. Естественно, сын и ведать не ведал ни про какую дорожную аварию. Так что, пришлось обращаться в полицию, которая теперь и занимается поисками телефонных мошенников.
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