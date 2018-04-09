Калининградец отдал больше 400 тысяч рублей, чтобы выручить сына

Когда 73-летнему жителю Калининграда позвонили и сообщили, что сын пенсионера стал виновником серьезного ДТП и чтобы решить проблему, нужны деньги, горожанин не колебался ни секунды. И передал прибывшему незнакомцу все свои сбережения — 369 тысяч рублей в виде сертификата на предъявителя и еще 55 тысяч рублей наличными.