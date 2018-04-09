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12:55 (мск), источник: dostup1.ru

Перепутали кровь: в Миассе лаборантка больницы пойдет под суд за «неправильный» анализ

Медицинская ошибка стоила пожилой пациентке жизни.

В Миассе (Челябинская область) будут судить врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории горбольницы № 2 — медик перепутала образцы крови, в результате чего скончалась пожилая пациентка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на старшего следователя СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Евгения Ставера.

Инцидент произошел в 2016 году: местную жительницу готовили к операции, для которой требовалось переливание крови. Обвиняемая провела исследование, но перепутала резус-принадлежность и не определила наличие антител. В итоге хирурги каждый раз переливали пациентке «неправильную» кровь. Через полтора месяца она скончалась от острой почечной недостаточности.

Расследование дела заняло восемь месяцев, свидетели-специалисты подтвердили, что лаборант неверно провела процедуру. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Документы переданы в прокуратуру города для утверждения обвинительного заключения.

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