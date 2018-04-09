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12:53 (мск), источник: Интерфакс

Власти временно закрыли сельскую школу в Челябинской области, ученики и педагоги которой почувствовали недомогание

Челябинск. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Школа в поселке Арсинский Нагайбакского района Челябинской области, где в пятницу почувствовали недомогание одиннадцать человек, закрыта до выяснения причин происшествия, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь администрации района Тогжан Мурсабаева в понедельник.

«По решению созданного для расследования происшествия оперативного штаба под председательством главы района, школа временно закрыта. Дети пока учатся дистанционно», — сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что в пятницу почувствовали ухудшение в состоянии здоровья одиннадцать человек — девять учащихся и два педагога. Им была оказана медицинская помощь.

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«На сегодняшний день в больнице остаются двое школьников, им поставлен диагноз “ОРВИ”. Остальные находятся под амбулаторным наблюдением», — отметила представитель администрации.

Она добавила, что решение о возобновлении учебы в школе будет принято после получения результатов анализов, взятых у пациентов, и проб воздуха и воды.

В свою очередь министр общественной безопасности региона Евгений Савченко уточнил агентству, что в понедельник получены пробы воздуха.

«Они соответствуют гигиеническим нормам. Пробы воздуха были взяты во всех помещениях школы, в том числе в подвале. Каких-либо вредных и опасных примесей не выявлено», — сказал министр.

По его данным к четвергу ожидается готовность проб воды.

«Остается вероятность того, что качество воды могло измениться. В период половодья периодически происходят подобные инциденты, когда начинается движение иловых отложений. Иногда качество воды ухудшается», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с массовой госпитализацией учеников поселковой школы.

В свою очередь прокурор района Борис Васильев уточнил агентству, что изначально медики предполагали отравление.

По его словам, дети почувствовали себя плохо на утренней школьной линейке, двое потеряли сознание, в течение дня на ухудшение самочувствия пожаловалось еще несколько школьников.

Прокуратура также проводит проверку.

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