Власти временно закрыли сельскую школу в Челябинской области, ученики и педагоги которой почувствовали недомогание
Челябинск. 9 апреля.
Челябинск. 9 апреля.
«По решению созданного для расследования происшествия оперативного штаба под председательством главы района, школа временно закрыта. Дети пока учатся дистанционно», — сказала
Она уточнила, что в пятницу почувствовали ухудшение в состоянии здоровья одиннадцать человек — девять учащихся и два педагога. Им была оказана медицинская помощь.
«На сегодняшний день в больнице остаются двое школьников, им поставлен диагноз “ОРВИ”. Остальные находятся под амбулаторным наблюдением», — отметила представитель администрации.
Она добавила, что решение о возобновлении учебы в школе будет принято после получения результатов анализов, взятых у пациентов, и проб воздуха и воды.
«Они соответствуют гигиеническим нормам. Пробы воздуха были взяты во всех помещениях школы, в том числе в подвале.
По его данным к четвергу ожидается готовность проб воды.
«Остается вероятность того, что качество воды могло измениться. В период половодья периодически происходят подобные инциденты, когда начинается движение иловых отложений. Иногда качество воды ухудшается», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с массовой госпитализацией учеников поселковой школы.
В свою очередь прокурор района Борис Васильев уточнил агентству, что изначально медики предполагали отравление.
По его словам, дети почувствовали себя плохо на утренней школьной линейке, двое потеряли сознание, в течение дня на ухудшение самочувствия пожаловалось еще несколько школьников.
Прокуратура также проводит проверку.
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