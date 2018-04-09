В Ростове мужчина пытался передать в колонию 2 тыс. психотропных таблеток
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В нем обнаружили почти 2 тыс. таблеток и капсул с психотропными веществами, а также два свертка с наркотиками, сообщили в
Сейчас мужчину передали полицейским, проводится проверка.
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