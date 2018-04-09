Двух детей сбил малоопытный водитель в новосибирском дворе

ДТП, в котором пострадали дети, произошло во дворе дома № 153 на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Утром в воскресенье, 8 апреля, 40-летний водитель со стажем вождения менее трех лет наехал на двух малолетних пешеходов.