Двух детей сбил малоопытный водитель в новосибирском дворе
Десятилетнего мальчика доставили в больницу.
Десятилетнего мальчика доставили в больницу.
ДТП, в котором пострадали дети, произошло во дворе дома № 153 на улице
Утром в воскресенье, 8 апреля, 40-летний водитель со стажем вождения менее трех лет наехал на двух малолетних пешеходов.
— В результате ДТП десятилетнего мальчика доставили в больницу, второй ребенок получил ушибы. В настоящее проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказывают в
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