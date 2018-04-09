Паводковую ситуацию в Волгоградской области обсудят в Совфеде
Паводковая ситуация станет ключевой темой очередного — 433-го заседания Совета Федерации Федерального собрания РФ, которое состоится в эту среду, 11 апреля.
Паводковая ситуация станет ключевой темой очередного — 433-го заседания Совета Федерации Федерального собрания РФ, которое состоится в эту среду, 11 апреля.
Как сообщает телеканал Совфеда «Вместе-РФ», в центральной части России вешними водами подтоплено более 100 населенных пунктов. Одна из самых сложных ситуаций в Волгоградской области.
В связи с паводком в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на территории Волгоградской области в зоне подтопления находятся 29 населенных пунктов. Всего же с начала половодья пострадали 47 поселений.
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