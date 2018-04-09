Дамбу за 70 млн прорвало из-за таяния снега в ЗКО

Дамба разрушилась 8 апреля около 10.30 в шести километрах от села Переметное Зеленовского района. Она была построена в 2017 году для сельскохозяйственных нужд.

Осенью прошлого года на ремонт этой дамбы было потрачено 70 миллионов тенге, пишет «Уральская неделя». Теперь из-за ее прорыва жители села могут остаться летом без воды.