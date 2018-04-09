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13:02 (мск), источник: Nur.kz

Дамбу за 70 млн прорвало из-за таяния снега в ЗКО

В Западно-Казахстанской области из-за интенсивного снеготаяния разрушилась дамба на реке Деркул, сообщает NUR.KZ со ссылкой на председателя Комитета по ЧС МВД РК генерал-майора Владимира Беккера.

Дамба разрушилась 8 апреля около 10.30 в шести километрах от села Переметное Зеленовского района. Она была построена в 2017 году для сельскохозяйственных нужд.

Угрозы населенным пунктам нет. Вода уходит на пойменные участки. Организовано дежурство.

Осенью прошлого года на ремонт этой дамбы было потрачено 70 миллионов тенге, пишет «Уральская неделя». Теперь из-за ее прорыва жители села могут остаться летом без воды.

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