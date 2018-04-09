Дамбу за 70 млн прорвало из-за таяния снега в ЗКО
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Дамба разрушилась 8 апреля около 10.30 в шести километрах от села Переметное Зеленовского района. Она была построена в 2017 году для сельскохозяйственных нужд.
Угрозы населенным пунктам нет. Вода уходит на пойменные участки. Организовано дежурство.
Осенью прошлого года на ремонт этой дамбы было потрачено 70 миллионов тенге, пишет «Уральская неделя». Теперь
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