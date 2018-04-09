Сотрудник авиакассы в Ташкенте похитил 120 миллионов сумов

«В период с января по 23 марта диспетчер-кассир Чиланзарской авиакассы Саханов Х. 1991 г.р., проживающий в Учтепинском районе, взяв у нескольких граждан 120 миллионов сумов для покупки авиабилетов, не оприходовал эти деньги», — говорится в сообщении.