Сотрудник авиакассы в Ташкенте похитил 120 миллионов сумов
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о хищении более сотни миллионов сумов в авиакассе в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о хищении более сотни миллионов сумов в авиакассе в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает
«В период с января по 23 марта
Обещанные авиабилеты Саханов покупателям так и не выдал, а деньги истратил на свои нужды. Предполагаемый злоумышленник задержан, ведется следствие.
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