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12:59 (мск), источник: Sputnik

Сотрудник авиакассы в Ташкенте похитил 120 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о хищении более сотни миллионов сумов в авиакассе в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Источник: Sputnik

«В период с января по 23 марта диспетчер-кассир Чиланзарской авиакассы Саханов Х. 1991 г.р., проживающий в Учтепинском районе, взяв у нескольких граждан 120 миллионов сумов для покупки авиабилетов, не оприходовал эти деньги», — говорится в сообщении.

Обещанные авиабилеты Саханов покупателям так и не выдал, а деньги истратил на свои нужды. Предполагаемый злоумышленник задержан, ведется следствие.

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