Школьник провалился в открытый канализационный колодец
В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец.
В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец.
В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец. 8-летний мальчик шел в лыжную секцию. Отсутствие крышки люка не увидел и упал под землю. К счастью, у пострадавшего был с собой сотовый телефон.
О случившемся он сообщил матери, которая умудрилась сама, без помощи спасателей отыскать среди сугробов открытый люк. За последние несколько дней это уже третий случай, когда жители Березников угодили в открытые канализационные колодцы.
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