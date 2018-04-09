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13:06 (мск), источник: Вести - Пермь

Школьник провалился в открытый канализационный колодец

В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец.

В Березниках ребенок, возвращаясь из школы, провалился в открытый канализационный колодец. 8-летний мальчик шел в лыжную секцию. Отсутствие крышки люка не увидел и упал под землю. К счастью, у пострадавшего был с собой сотовый телефон.

Во время загрузки произошла ошибка.

О случившемся он сообщил матери, которая умудрилась сама, без помощи спасателей отыскать среди сугробов открытый люк. За последние несколько дней это уже третий случай, когда жители Березников угодили в открытые канализационные колодцы.

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