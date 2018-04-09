Омич попытался добыть деньги из банкомата с помощью топора

Инцидент произошел в микрорайоне «Крутая горка». Там несколько дней назад сотрудник службы безопасности одного из банков был вынужден вызвать полицию из-за того, что их банкомат был сильно поврежден. А внутри банкомата в это время лежала сумма около 2 млн. рублей.

Стражи порядка обнаружили, что ночью неизвестный мужчина зашел в помещение, где стоит банкомат, и попытался вскрыть его с помощью топора.

Однако омич не успел реализовать свой дерзкий план — его спугнул случайный прохожий.