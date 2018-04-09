Омич попытался добыть деньги из банкомата с помощью топора
Однако вожделенные два миллиона так и остались на своем месте, а вот злоумышленник попал в СИЗО.
Однако вожделенные два миллиона так и остались на своем месте, а вот злоумышленник попал в СИЗО.
Инцидент произошел в микрорайоне «Крутая горка». Там несколько дней назад сотрудник службы безопасности одного из банков был вынужден вызвать полицию
Стражи порядка обнаружили, что ночью неизвестный мужчина зашел в помещение, где стоит банкомат, и попытался вскрыть его с помощью топора.
Однако омич не успел реализовать свой дерзкий план — его спугнул случайный прохожий.
Полицейские тщательно просмотрели записи камер видеонаблюдения и опознали злоумышленника. Им оказался 26-летний молодой человек, не раз судимый за кражи. Его задержали прямо дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Теперь рецидивисту грозит до 10 лет за решеткой.
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