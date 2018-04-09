Среди погибших в ДТП на севере Крыма есть украинцы — МЧС

«По состоянию на 12 часов 9 апреля из пяти погибших опознано три тела. Это жители Крыма. Два человека ждут опознания. Скорее всего, это будет завтра, потому что, как выяснилось в ходе следствия, это люди с Украины», — отметил Садаклиев.

По его словам, на данный момент родственники погибших граждан соседнего государства оповещены о случившемся, и уже выехали на полуостров.

Кроме того, еще двое украинцев есть и среди пострадавших пассажиров автобуса, уточнил Садаклиев.

Читайте также В Крыму прооперированы пострадавшие в ДТП с поездом и маршруткой

Заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко заверил, что всем пострадавшим в аварии, независимо от гражданства, оказывается необходимая и своевременная медицинская помощь.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 8 апреля в 11:45 спасателям поступил сигнал о столкновении микроавтобуса и электрички на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском. В результате ДТП погибло пять человек и еще семеро пострадало. Они были госпитализированы в Красноперекопскую областную больницу.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил создать правительственную группу, под председательством Игоря Михайличенко, которая будет выяснять причины ДТП.

Ространснадзор проверит перевозчика после аварии на переезде в Крыму >>.