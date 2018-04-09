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13:11 (мск), источник: РИА Крым

Среди погибших в ДТП на севере Крыма есть украинцы — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В числе погибших в аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска есть два гражданина Украины. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Садаклиев на заседании рабочей группы по выявлению причин ДТП в Симферополе.

«По состоянию на 12 часов 9 апреля из пяти погибших опознано три тела. Это жители Крыма. Два человека ждут опознания. Скорее всего, это будет завтра, потому что, как выяснилось в ходе следствия, это люди с Украины», — отметил Садаклиев.

По его словам, на данный момент родственники погибших граждан соседнего государства оповещены о случившемся, и уже выехали на полуостров.

Кроме того, еще двое украинцев есть и среди пострадавших пассажиров автобуса, уточнил Садаклиев.

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Заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко заверил, что всем пострадавшим в аварии, независимо от гражданства, оказывается необходимая и своевременная медицинская помощь.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 8 апреля в 11:45 спасателям поступил сигнал о столкновении микроавтобуса и электрички на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском. В результате ДТП погибло пять человек и еще семеро пострадало. Они были госпитализированы в Красноперекопскую областную больницу.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил создать правительственную группу, под председательством Игоря Михайличенко, которая будет выяснять причины ДТП.

Ространснадзор проверит перевозчика после аварии на переезде в Крыму >>.

По факту трагедии Следком возбудил уголовное дело. А Ространснадзор анонсировал внеплановую проверку подрядчика, которому принадлежал микроавтобус.

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