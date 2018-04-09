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13:47 (мск), источник: Калининград.Ru

На Северном обходе «Фольксваген» после столкновения с «Фордом» наехал на мужчину

В воскресенье, 8 апреля, на Северном обходе Калининграда произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

В 18:10 по трассе следовал «Форд» под управлением 57-летнего водителя. Автомобилист на справился с управлением и въехал в стоявший на проезжей части «Фольксваген».

После столкновения второй автомобиль сбил 26-летнего пассажира одной из машин в момент, когда он вышел на дорогу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД. Пострадавший получил телесные повреждения.

Ещё одна авария произошла в 14:00 на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. На нерегулируемом перекрёстке 72-летний водитель «Форда» не уступил дорогу и врезался в «Ситроен». После этого первый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Great Wal. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Ситроена», а также пассажир «Форда».

На той же трассе 34-летняя водитель «Киа» на прямом участке дороги выбрала небезопасный скоростной режим и въехала в металлическое ограждение. В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля.

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