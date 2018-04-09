На Северном обходе «Фольксваген» после столкновения с «Фордом» наехал на мужчину

В 18:10 по трассе следовал «Форд» под управлением 57-летнего водителя. Автомобилист на справился с управлением и въехал в стоявший на проезжей части «Фольксваген».

После столкновения второй автомобиль сбил 26-летнего пассажира одной из машин в момент, когда он вышел на дорогу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД. Пострадавший получил телесные повреждения.

Ещё одна авария произошла в 14:00 на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. На нерегулируемом перекрёстке 72-летний водитель «Форда» не уступил дорогу и врезался в «Ситроен». После этого первый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Great Wal. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Ситроена», а также пассажир «Форда».