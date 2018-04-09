В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты

18 пожарных на шести машинах прибыли на Студенческую улицу по сообщению о пожаре в салоне красоты.

С огнем справились спустя десять минут после тревожного сигнала на пульт МЧС. Благодаря оперативности спасателей, в салоне оказалась поврежденной только вентиляция на площади один квадратный метр.

О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.