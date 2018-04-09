В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты
Огонь быстро потушили, он успел повредить только вентиляцию в помещении.
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Огонь быстро потушили, он успел повредить только вентиляцию в помещении.
18 пожарных на шести машинах прибыли на Студенческую улицу по сообщению о пожаре в салоне красоты.
С огнем справились спустя десять минут после тревожного сигнала на пульт МЧС. Благодаря оперативности спасателей, в салоне оказалась поврежденной только вентиляция на площади один квадратный метр.
О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.
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