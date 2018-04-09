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13:13 (мск), источник: АиФ Черноземье

В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты

Огонь быстро потушили, он успел повредить только вентиляцию в помещении.

18 пожарных на шести машинах прибыли на Студенческую улицу по сообщению о пожаре в салоне красоты.

С огнем справились спустя десять минут после тревожного сигнала на пульт МЧС. Благодаря оперативности спасателей, в салоне оказалась поврежденной только вентиляция на площади один квадратный метр.

О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.

Минувшей ночью в селе Николо-Варваринка в Бобровском районе произошел куда более серьезный пожар. В жилом доме горели две комнаты и коридор в жилом доме. Обрушилась часть кровли. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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