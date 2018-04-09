Врач из Пермского края попался на взятке
Он потребовал от пациента деньги за госпитализацию в обход очереди.
Он потребовал от пациента деньги за госпитализацию в обход очереди.
Врача из Чайковского подозревают в получении взятки.
В марте 2018 года он согласился госпитализировать местного жителя в обход очереди в том случае, если тот принесёт ему деньги. Пациент на это условие согласился.
«Полученными деньгами подозреваемый распорядиться не смог, так как его преступные действия пресекли сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Чайковскому району», — рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю.
Сейчас в отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.