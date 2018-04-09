Врач из Пермского края попался на взятке

Врача из Чайковского подозревают в получении взятки.

В марте 2018 года он согласился госпитализировать местного жителя в обход очереди в том случае, если тот принесёт ему деньги. Пациент на это условие согласился.

«Полученными деньгами подозреваемый распорядиться не смог, так как его преступные действия пресекли сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Чайковскому району», — рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю.