В пригороде Челябинска эвакуировали торговый центр
В Копейске эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Слава». Проводились
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Копейске эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Слава». Проводились
Пожарная сигнализация и система оповещения сработали, люди покинули комплекс. Спасатели отработали действия при возможном возникновении пожара.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.