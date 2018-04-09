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13:39 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском рыбак провалился в Каму

Днем 7 апреля очевидцы сообщили в МЧС, что на реке Каме в районе шлюза тонет человек. На месте оперативные службы обнаружили пострадавшего в 40 метрах от берега на рыхлом льду.

До приезда сотрудников экстренных служб кто-то уже помог мужчине, но не остался с ним. Пострадавший лежал на рыхлом льду и не шевелился. Был риск, что он снова может провалиться. Двое спасателей Чайковской городской службы спасения в гидрокостюмах при помощи веревок и носилок доставили пострадавшего на берег, передали его врачам скорой помощи.

Спасенный — местный житель 1955 года рождения — получил серьезное переохлаждение. Медики оценивают его состояние как стабильное.

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