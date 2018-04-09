В Чайковском рыбак провалился в Каму

До приезда сотрудников экстренных служб кто-то уже помог мужчине, но не остался с ним. Пострадавший лежал на рыхлом льду и не шевелился. Был риск, что он снова может провалиться. Двое спасателей Чайковской городской службы спасения в гидрокостюмах при помощи веревок и носилок доставили пострадавшего на берег, передали его врачам скорой помощи.