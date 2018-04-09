В Чайковском рыбак провалился в Каму
Днем 7 апреля очевидцы сообщили в МЧС, что на реке Каме в районе шлюза тонет человек. На месте оперативные службы обнаружили пострадавшего в 40 метрах от берега на рыхлом льду.
Днем 7 апреля очевидцы сообщили в МЧС, что на реке Каме в районе шлюза тонет человек. На месте оперативные службы обнаружили пострадавшего в 40 метрах от берега на рыхлом льду.
До приезда сотрудников экстренных служб
Спасенный — местный житель 1955 года рождения — получил серьезное переохлаждение. Медики оценивают его состояние как стабильное.
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