В Ростове водитель BMW врезался в железнодорожную платформу
В Ростове водитель BMW врезался в железнодорожную платформу, никто не пострадал.
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В Ростове водитель BMW врезался в железнодорожную платформу, никто не пострадал.
«27-летний водитель BMW при пересечении нерегулируемого переезда на станции
Пострадавших нет. Сейчас следователи устанавливают сумму ущерба РЖД.
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